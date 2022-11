Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 13.11.2022 r. Lechia zagrała słabo i przegrała z Piastem. Znowu wylądowała w strefie spadkowej

Zespół z Gliwic na siedem ostatnich meczów ligowych przegrał pięć, a tylko dwa zremisował. Mało tego, ostatnie zwycięstwo odniósł na początku wrześni nad Miedzią Legnica. Trener Marcin Kaczmarek chciał wykorzystać problemy rywali i zdecydował się na ofensywne ustawienie z Łukaszem Zwolińskim jako napastnikiem i Flavio Paixao ustawionym na pozycji ofensywnego pomocnika. To miało zapewnić biało-zielonym sytuacje bramkowe przy skrzydłowych Conrado i Ilkayu Durmusie, którzy prezentowali się korzystniej w poprzednich meczach. W bardzo ważnym spotkaniu z Piastem jednak Lechia zaprezentowała się bardzo słabo. Od początku spotkania gdańszczanie mieli duże problemy ze stworzeniem sytuacji bramkowej, a jedyny celny strzał w pierwszej połowie oddał Maciej Gajos, ale było to uderzenie z dalszej odległości. Najlepszą okazję do strzelenia gola miał Ilkay Durmus, który jednak fatalnie spudłował po podaniu Conrado. A to była naprawdę dobra sytuacja do tego, żeby objąć prowadzenie.