Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 13.11.2022 r. Znamy skład biało-zielonych! Marcin Kaczmarek postawił na ofensywę

W gdańskiej drużynie nie brakuje problemów zdrowotnych po dwumeczu z zespołem ze stolicy. W piątkowym spotkaniu ligowym kontuzji doznał Kacper Sezonienko, a teraz dołączyli do niego Kristers Tobers i Joen Abu Hanna. Przypomnijmy też, że z powodu kamieni nerkowych do końca roku pod uwagę nie może być brany Joel de Kamps. To zmniejsza pole manewru sztabowi szkoleniowemu biało-zielonych na dwa ostatnie mecze w PKO Ekstraklasie.

- Tobers zgłosił uraz i mam nadzieję że to jest zbicie, a nie naderwanie. Będzie miał zrobione USG i wówczas dowiemy się więcej. Podobna sytuacja jest z Abu Hanną i też liczę na to, że uraz nie wykluczy go to z gry do końca roku. Może się jednak zdarzyć, że będzie inaczej. Wszystko wskazuje na to, że w ostatnich dwóch meczach nie będę mógł skorzystać z Kacpra Sezonienki, ale ten uraz nie wykluczy go na dłuższy czas. W pierwszej chwili wydawało się, że to coś groźniejszego, ale na szczęście nie, więc będzie mógł uczestniczyć w naszych grudniowych zajęciach oraz w styczniowym okresie przygotowawczym – zdradził Marcin Kaczmarek.