Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 18.09.2021 r. Tomasz Kaczmarek debiutuje w Gdańsku, a biało-zieloni budują pewność siebie

Biało-zieloni muszą złapać równowagę po dwóch ostatnich meczach, w których prowadzili 2:0 i oba zremisowali 2:2. Takie straty punktów mogą okazać się kosztowne dla zespołu. Lechia wciąż buduje twierdzę w Gdańsku. Rywalom ma być bardzo trudno, żeby wywieźć jakąkolwiek zdobycz ze stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Drużyna w tym sezonie wygrała u siebie dwa mecze i jeden zremisowała. Właśnie ten z Radomiakiem, w którym prowadziła już 2:0. Z drugiej strony biało-zieloni chcą wrócić na zwycięską ścieżkę, bo nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań w PKO Ekstraklasie. Bilans to jedna porażka i dwa remisy, w spotkaniach, w których prowadzili po 2:0 i ten dorobek punktowy powinien być dziś bardziej okazały.

- Mamy obowiązek tak zbudować mentalność, żeby takie mecze wygrywać – przekonuje Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych. - Mamy jakość, żeby wiele spotkań zagrać na zero z tyłu i to jest obowiązkiem całego zespołu. Nie jest to przypadek, że w dwóch meczach z rzędu przewagi zostały oddane. Przed nami dużo pracy, bo nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, razem musimy atakować, bronić i być odpowiedzialni. Trzeba zbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie i żeby rywale wiedzieli, że jak prowadzimy w meczu, to będzie bardzo trudno zdobyć z nami jakieś punkty.