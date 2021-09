Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 18.09.2021 r. Zwycięski debiut Tomasza Kaczmarka w Gdańsku, a Łukasz Zwoliński wreszcie z golem ZDJĘCIA

Trener Tomasz Kaczmarek zapowiadał, że jego Lechia ma grać ofensywnie i w takim stylu, żeby kibice nie mogli się doczekać, kiedy ponownie pojawią się na stadionie w Gdańsku. Oczywiście nie od razu Kraków zbudowano i każda większa zmiana wymaga czasu. Widać jednak w grze biało-zielonych pomysł nowego szkoleniowca, a i sami piłkarze chcą atakować i strzelać gole. Kaczmarek postawił na wariant mocno ofensywny, na którym najbardziej stracił Tomasz Makowski, który trafił na ławkę rezerwowych. Do podstawowej „11” wrócił za to Flavio Paixao, ale to pozornie oznaczało grę na dwóch napastników. Kapitan biało-zielonych pełnił bardziej rolę ofensywnego pomocnika, a z przodu grał Łukasz Zwoliński.

Biało-zieloni od początku zaatakowali, aktywny był Joseph Ceesay i taka gra szybko przyniosła efekty. W 12 minucie właśnie Ceesay przeprowadził kapitalną akcję prawą stroną boiska i zagrał futbolówkę w pole karne, a Zwoliński strzałem z pierwszej piłki dał prowadzenie Lechii. Podopieczni trenera Kaczmarka kontrolowali wydarzenia na boisku, próbowali atakować, ale nie przekładało się to na okazje bramkowe. Po strzeleniu gola z pola widzenia zniknął Zwoliński, fatalny mecz rozgrywał Paixao. Piast miał swoją szansę na wyrównanie, ale fatalnie zachował się Alberto Toril w polu karnym gdańskiego zespołu. Poza tą sytuacją drużyna z Gliwic kompletnie nie miała pomysłu na to, jak zaskoczyć defensywę biało-zielonych. Damian Kądzior nie mógł się odnaleźć, a Patryk Lipski kompletnie nie był widoczny na boisku. Piast grał słabo i Lechia bez większego problemu utrzymała do przerwy korzystny wynik. Tuż przed przerwą boisko musiał opuścić kontuzjowany Ceesay i to z pewnością była strata dla biało-zielonych, bo Szwed był wyróżniającym się piłkarzem na boisku.