Lechia Gdańsk planowo rozstaje się z Davidem Badią i wydaje ogłoszenie. "Nie ma miejsca dla pseudokibiców. Konsekwencje będą z całą mocą"

Zatrudnienie Badii było jedną wielką pomyłką i porażką. To był początek końca Lechii w PKO Ekstraklasie i praktycznie poddanie się w walce o utrzymanie. Hiszpan to sympatyczny człowiek, ale jest trenerem, a w Gdańsku nie miał wyników. I to też nie jest zaskoczenie i można to było łatwo przewidzieć przed podpisaniem umowy z nowym szkoleniowcem. Rozstanie z Badią było przesądzone już dawno, a ogłoszenie tego było jedynie formalnością.

- Nie będę trenerem Lechii w kolejnym sezonie. Polska mnie zaskoczyła. To prawda, że jest zimno. Liga bardzo mi się podoba. Jest w niej dużo rywalizacji. To było bardzo dobre doświadczenie. Mimo przykrego doświadczenia, jakie mnie spotkało, być może chciałbym tu kiedyś spróbować swoich sił – powiedział Badia po meczu z Gliwicach z Piastem.

Klub ma teraz na głowie też problemy związane ze skandalicznym zachowaniem kibiców w Gliwicach. Przez to Lechię czekają wysoka kara, a przerwanie meczu doprowadziło do sytuacji, że biało-zielonych czeka zapłacenie kary za niespełnienie limitu młodzieżowców. Lechia odniosła się do wydarzeń na stadionie Piasta w Gliwicach. Co roku kluby spadają do niższych lig w Polsce i w Europie, ale wszystko odbywa się w ramach sportowej rywalizacji na boisku, bez patologicznych zachowań na trybunach.

