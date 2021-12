Lechia Gdańsk planuje zimową aktywność transferową. Omran Haydary ma odejść, Miłosz Szczepański na wypożyczenie. Będą wzmocnienia?

Z przeprowadzonych rozmów wynika jeden wniosek - kadra pierwszego zespołu wymaga odchudzenia. Jednocześnie szykowane są transfery tak, aby jakościowo wzmocnić zespół biało-zielonych przed meczami w PKO Ekstraklasie w przyszłym roku, zwłaszcza że sytuacja w tabeli ułożyła się bardzo interesująco.

W zimowym okresie przygotowawczym Lechia uda się na zgrupowanie do Turcji, a jednocześnie będą prowadzone przez klub ruchy na rynku transferowym. Do samolotu może nie wsiąść Omran Haydary. Piłkarz wyraźnie nie może wpasować się do koncepcji trenera Tomasza Kaczmarka, ale też jak wcześniej dostawał szansę pokazania się na boisku, to częściej był chaotyczny niż czymkolwiek przekonywał do siebie. Biorąc pod uwagę odchudzanie kadry zespołu, to Haydary ma być jednym z pierwszych zawodników, z którym Lechia się pożegna. Kilku zawodników ma trafić na wypożyczenia, aby mieć możliwość ogrywania się.