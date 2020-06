Lechia Gdańsk po raz piąty w tym sezonie lepsza od mistrza Polski! 24.06.2020 r. Flavio Paixao dał trzy punkty i nadzieję na medal [zdjęcia]

Piąty raz spotkały się zespoły Lechii i Piasta w tym sezonie. Oprócz dwóch meczów ligowych zagrały także o Superpuchar Polski i w ćwierćfinale Totolotka Pucharu Polski. Wszystkie te spotkania wygrali biało-zieloni i mieli apetyt na piąte zwycięstwo. Piast z kolei chciał się przełamać i... w pierwszej połowie z boiska wiało nudą. o, co najciekawsze, działo się w końcowym kwadransie. Najpierw ładną akcją popisał się Ze Gomes, a po jego strzale piłkę z trudem wybił Frantisek Plach. Z drugiej strony boiska szansę miał Jorge Felix, ale po jego strzale pikę wypuścił z rąk Dusan Kuciak, a dobitkę zablokował Michał Nalepa. Wreszcie w 41 minucie wyśmienitym podaniem na drugą stronę boiska popisał się Filip Mladenović, dośrodkował Jaroslav Mihalik, a piłkę do siatki skierował Flavio Paixao. Okazało się jednak, że Flavio bramkę zdobył ręką i po analizie VAR gol został anulowany. Zresztą kapitan Lechii chyba to przeczuwał, bo nawet mocno się nie cieszył.