Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 25.08.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Jest nowe zestawienie defensywy

Lechia Gdańsk to wciąż plac budowy. Przychodzą nowi zawodnicy, trener Szymon Grabowski ma coraz większe pole manewru, ale to wciąż nie jest drużyna, która jest w stanie regularnie zwyciężać. Długo trwały poszukiwania środkowych obrońców, a tymczasem dużym problemem jest gra ofensywna biało-zielonych.

Kolejne mecze pokazały jednak, że drużynie brakuje jakości w grze ofensywnej. Dlaczego? Conrado wciąż jest daleki od swojej najwyższej formy, którą prezentował na boiskach ekstraklasy. Luis Fernandez strzelił cztery gole i jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców, ale trzeba pamiętać, że trzy bramki zdobył we wspomnianym meczu z Chrobrym, z czego dwie z rzutów karnych. Z pewnością od Hiszpana musi grać znacznie lepiej i dawać więcej jakości. Więcej trzeba też oczekiwać od Dominika Piły i Kacpra Sezonienki jeśli chodzi o liczby. Wartością dodaną powinien być także Camilo Mena, który pokazał się jako zawodnik szybki, dryblujący, ale na razie to nie ma przełożenia na gole czy asysty. Jednak liczby w przypadku Kolumbijczyka wkrótce powinny przyjść.

Na koniec zostawiliśmy Łukasza Zjawińskiego. Napastnika, który pewnie sam już nie pamięta, kiedy strzelił ostatniego gola. Było to w maju 2022 roku. Zjawiński miał okazje bramkowe, ale nie potrafił ich wykorzystać i nie daje biało-zielonym w polu karnym tyle, ile drużyna potrzebuje. Tu nie chodzi o jedną bramkę, ale koniecznie potrzeba w zespole napastnika, który regularnie będzie trafiać do siatki.