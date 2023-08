Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała. Byliście na wygranym meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach i zobaczcie oprawę

Ponad siedem tysięcy fanów przyszło dopingować biało-zielonych w walce o kolejne ligowe punkty. Skutecznie, bo biało-zieloni pokonali pewnie Podbeskidzie Bielsko-Biała i dołączyli do czołówki tabeli Fortuny 1. Ligi.

Wsparcie fanów było bardzo ważne i potrzebne dla młodej gdańskiej drużyny. Szkoda tylko, że przygotowana oprawa ponownie doprowadziła do konieczności przerwania meczu przez sędziego. Były race, świece, fajerwerki. Zniecierpliwieni kibice biało-zielonych zasiadający na "prostej" w pewnym momencie zaczęli gwizdać. Stało się tak w sytuacji, kiedy ze strony najbardziej fanatycznych kibiców Lechii pojawiały się pojedyncze wystrzały, które nie pozwalały na wznowienie meczu. Po ośmiu minutach udało się wrócić do gry i już do końca mecz był kontynuowany bez przeszkód.