Lechia Gdańsk podpisała kontrakt z Conrado. Młody Brazylijczyk wzmocni rywalizację na lewej stronie

W biało-zielonych barwach będzie występował z numerem 20. Conrado dołączył do drużyny, która przygotowuje się do rundy wiosennej.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Conrado urodził się 3 kwietnia 1997 roku w Ajuricabie. Ma 172 cm wzrostu i jest lewonożny. Brazylijczyk jest lewym obrońcą, ale może również grać na lewej pomocy. To oznacza, że będzie alternatywą dla Filipa Mladenovicia, ale może też pomóc drużynie na skrzydle. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w Gremio Porto Alegre. W barwach Gremio rozegrał pięć meczów w Serie A. Po pobycie w rezerwach klubu przeniósł się do Oeste, gdzie został podstawowym lewym obrońcą i zagrał w 35 spotkaniach Serie B. W barwach Oeste strzelił jedną bramkę i zanotował cztery asysty. W październiku 2019 roku przeniósł się do Figueirense FC i w barwach tego zespołu rozegrał 12 meczów w Serie B.