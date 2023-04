Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin. Oceniamy biało-zielonych. Dusan Kuciak: Mamy dramatyczną ofensywę. Halo! Gdzie my jesteśmy?

- Przed nami kolejnych 90 minut do rozegrania, ale to już nie jest siedem tylko sześć meczów do końca sezonu. Ja cały czas chcę wierzyć, ja jestem przekonany, że możemy uratować ekstraklasę. Do tego potrzebujemy bramek. To czwarty mecz z rzędu na zero z przodu. Halo! Gdzie my jesteśmy? I będziemy znowu mówić, że mamy najgorszą defensywę? Ja mam tego dość. Tracimy dużo bramek, ale jakie my bramki tracimy. Przecież to chce się śmiać i płakać – mówił po meczu Kuciak i zaraz dodał. - Myślę, że od dłuższego czasu mamy dramatyczną ofensywę. Niech oni to w końcu wezmą na siebie. Niech wezmą na klatę, że przegrywamy takie mecze, a nie wychodzą i opowiadają o słabej defensywie. Kto to weźmie na siebie? Bramkarz, obrońca, defensywny pomocnik? No kto? W meczu z Pogonią byliśmy drużyną, ale jaki jest wynik? Fajnie byłoby wygrać jak z Miedzią, ale ja chciałbym chociaż tak, jak z Wisłą Płock. Gdybyśmy z Pogonią strzelili pierwsi bramkę, to może by to ruszyło do przodu. Ale to gdyby, żeby, co by, gdzie by. Ale gdzie są punkty? Nie mamy punktów.