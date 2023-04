Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Trener David Badia zrobi zmiany na skrzydłach?

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin. W sobotę (15.04.2023 r.) Lechia Gdańsk zagra u siebie z Pogonią Szczecin w meczu PKO Ekstraklasy. Na kogo postawi trener David Badia i czy zdecyduje się zmienić ustawienie zespołu po dwóch meczach bez zwycięstwa? Sprawdźcie przewidywany skład Lechii Gdańsk na mecz z Pogonią Szczecin.

Hiszpański szkoleniowiec konsekwentnie stawia w ostatnich meczach na skrzydłach na Kevina Friesenbichlera i Marco Terrazzino, po tym jak kontuzji doznał Ilkay Durmus, ale to piłkarze, którzy nie mają dynamiki do gry na tych pozycjach. Sytuacja jest jednak o tyle skomplikowana, że Durmus oraz Conrado leczą kontuzje i w meczu z Pogonią na pewno nie zagrają.

- Trzeba brać pod uwagę, że mamy dużo kontuzji w drużynie i musimy łatać dziury. Może rzeczywiście Kevin i Marco to nie są skrzydłowi, którzy szarpną i zrobią dynamiczną akcję. Musimy kreować z tego, co mamy. To nie jest pierwszy mecz, kiedy na tych pozycjach mamy widoczne deficyty – przypomina Badia. - Wiele czynników wpływa na dobór piłkarzy. Jedni lepiej znoszą presję, a inni gorzej. Trzeba brać pod uwagę jak prezentują się poszczególni zawodnicy i czy ktoś ma kartkę na koncie. Wybieramy najlepszy skład na mecz i nie musimy adaptować zawodników do nowego systemu. Conrado i Durmus nadal nie będą mogli grać.

Do gry wciąż nie jest gotowy Michał Nalepa. Wznowił treningi z zespołem, ale nie bierze jeszcze udziału w twardych grach wewnętrznych. To oznacza, że trzeba jeszcze będzie poczekać na powrót na boisko lidera defensywy zespołu z Gdańska. Skoro jednak zaczął trenować z zespołem, biorąc pod uwagę indywidualne ćwiczenia Durmusa i Conrado, to można się spodziewać, że zbliża się powrót Michała na boisko do gry w meczach ligowych.

Co wymyśli na mecz z Pogonią trener David Badia? Czy wymieni zawodników na skrzydłach na grających bardziej dynamicznych? A może raczej zmieni ustawienie zespołu?

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Pogoń to rywal niezwykle wymagający, ale Lechia jest już w takiej sytuacji, że nie może klasyfikować przeciwników w tak sposób. Teraz potrzebuje punktów, potrzebuje zwycięstw i to bez względu na to, z kim będzie grała. I bez względu na to, jaki skład wystawi trener David Badia.

