Lechia Gdańsk pokorna i skoncentrowana przed meczem z Akademiją Pandev. Tomasz Kaczmarek: Polskie kluby potrafią odpaść z każdym i wszędzie

W Lechii czekają już na mecz z Akademiją Pandev. W drużynie jest jednocześnie duża mobilizacja i szacunek do przeciwnika. Chociaż to biało-zieloni są zdecydowanymi faworytami.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Akademija Pandev NA ŻYWO. Gdzie oglądać mecz?

- Rozmawialiśmy z zawodnikami i przypominaliśmy, że Lechia jako klub jeszcze nigdy nie awansowała do kolejnej rundy w europejskich pucharach - mówi Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych. - Koncentracja i pokora są u nas na najwyższym poziomie. Jeden błąd może być kosztowny i decydować o awansie. Włożyliśmy dużo czasu w przygotowanie zespołu, a ten dzień będzie dla nas bardzo ważny. Akademija ma doświadczonych zawodników, ale też ciekawą młodzież. Takie mecze to dla nich olbrzymia motywacja, ale jesteśmy na to gotowi.

CZYTAJ TAKŻE: W jakim składzie zagra Lechia Gdańsk z Akademiją Pandev?