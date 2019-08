Lechia Gdańsk ponownie zdobyła Gliwice! Biało-zieloni pokonali w ważnym meczu mistrzów Polski [zdjęcia]

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Później role się odwróciły i to gospodarze zaczęli stwarzać okazje bramkowe. Najgroźniej było w 40 minucie, kiedy strzelał Gerard Badia, ale fenomenalną interwencją popisał się Dusan Kuciak. Końcówka pierwszej połowy to znowu szanse dla biało-zielonych. Peszko strzelił minimalnie niecelnie z dystansu, a Żarko Udovicić strzelił prosto w Placha. Szkoda tej sytuacji, bo dobrze był ustawiony Haraslin i czekał na podanie od Serba.

W drugiej połowie wreszcie były gole i jeszcze więcej emocji. W 55 minucie Karol Fila podał do Peszki, a ten oddał strzał z dystansu, po którym piłka odbiła się jeszcze od zawodnika gospodarzy i wpadła do bramki. Lepiej mógł się zachować Plach, który spóźnił się z interwencją. To drugi gol Peszki w drugim meczu z rzędu. W 69 minucie biało-zieloni wyprowadzili świetną kontrę. Artur Sobiech odebrał piłkę w okolicach środka boiska i przeprowadził indywidualną akcję, którą zakończył strzałem w słupek, ale na miejscu był Żarko Udovicić i wpakował futbolówkę do pustej bramki Piasta.