Lechia Gdańsk poszła na konfrontację z Ilkayem Durmusem. Nowy piłkarz w kadrze biało-zielonych. Dawid Bugaj ma zwiększyć rywalizację

- Chciałbym podziękować Joeriemu de Kampsowi za jego pozytywne podejście – zgodził się wczoraj na zakończenie kontraktu bez żadnej kompensacji. To samo tyczy się Mario Malocy, który rozumie, że jego czas minął i który pożegnał się z klubem w przyjaźni. Wciąż mamy nadzieję, że będziemy w stanie przekonać do podobnego rozwiązania Kuciaka i że nie będzie się on domagał wynagrodzenia za rok, w którym nie będzie grał dla biało-zielonych. Durmus zdecydował się opuścić Klub i domaga się przed FIFA otrzymywania wynagrodzenia do czerwca 2025 r. Nie zamierzamy na to pozwolić – nasi prawnicy są przygotowani, a Durmus nie miał prawa wysuwać takich żądań. To on będzie musiał zrekompensować klubowi straty poniesione w wyniku swojego nieakceptowalnego zachowania - zapewnia Urfer.