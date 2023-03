Lechia Gdańsk poszuka punktów w Poznaniu. Piłkarze w meczu z Lechem zagrają o przyszłość trenera Marcina Kaczmarka?

Po ostatnich porażkach coraz częściej zaczęły pojawiać się nazwiska trenerów, którzy mieliby zastąpić Kaczmarka. Jako pierwszy wymieniany był Łukasz Smolarow, dyrektor do spraw sportowych w klubie z Gdańska. Potem pojawiły się informacje, że do klubu zaproponowane zostały usługi Luisa Fernandeza, byłego szkoleniowca PSG. Ostatnio na giełdzie pojawił się Nestor El Maestro, który doprowadził zespół Spartaka Trnava do mistrzostwa Słowacji. Czy to oznacza, że Kaczmarek zagra w Poznaniu o swoją przyszłość w Lechii? Wiele na to wskazuje.

- Nic o tym nie wiem, nie mam żadnego ultimatum. Od ostatniego spotkania nie miałem kontaktu z władzami klubu – zdradził Kaczmarek. - Oczywiście to jest niemożliwe, żeby przejść obojętnie wobec tego, co dzieje się obok nas. Chcę się skupić na tym, na co mam wpływ, czyli co powiedzieć na odprawie, na analizie rywala czy jak reagować na boisku. Nie żyjemy w świecie, gdzie można się od wszystkiego odciąć, a to co dzieje się wokół na pewno drużynie nie pomaga.