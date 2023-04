Lechia Gdańsk potrzebuje wygranej nad Jagiellonią Białystok. David Badia: Przed nami osiem finałów. Wiedzieliśmy na co się piszemy

- Mamy przed sobą osiem finałów. Nie będzie łatwo, ale wiedzieliśmy na co się piszemy. Każdy mecze jest ważny i w każdym są punkty do zdobycia i musimy o nie walczyć – odpowiedział dyplomatycznie David Badia, trener Lechii.

- Lechia w tym sezonie straciła najwięcej bramek spośród zespołów grających w lidze. Udało się podnieść poziom naszej gry w obronie w ostatnim meczu. Teraz trzeba wpłynąć na problemy w ofensywie. Musimy kreować więcej sytuacji. Więcej uwagi poświęciliśmy pracy związanej z finalizacją akcji. Pracujemy nad skutecznością, bo to może być kluczowe w meczu z Jagiellonią. Na treningach było pięć, sześć sytuacji, które wykorzystaliśmy. Podczas meczu to nam się nie udało. Może musimy mieć 25 okazji w meczu, aby strzelić gola. Do następnego meczu chcemy podejść podobnie jak do ostatniego, ale z wykorzystaniem okazji, które stworzymy – zapowiedział szkoleniowiec Lechii.