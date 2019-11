Lechia Gdańsk powalczy u siebie o ćwierćfinał Totolotka Pucharu Polski. Rywalem biało-zielonych będzie Zagłębie Lubin

Blisko sześć lat kibice Lechii musieli czekać, aby obejrzeć w Gdańsku mecz Pucharu Polski. Taka okazja będzie na początku grudnia - bowiem mecze zostaną rozegrane między 3 i 5 - a rywalem biało-zielonych na Stadionie Energa będzie Zagłębie Lubin. We wcześniejszych edycjach gdańszczanie trafiali na rywali z niższych lig, więc grali na wyjazdach albo na zespoły ekstraklasowe, ale też los decydował o tym, że mecze nie dobywały się w Gdańsku. Po raz ostatni Lechia grała mecz pucharowy przed własną publicznością 25 marca 2014 roku. To był ćwierćfinał z Jagiellonią Białystok, a wówczas na tym etapie rozgrywany był dwumecz. To było spotkanie rewanżowe i zakończyło się remisem 1:1. Lechia odpadła z Pucharu Polski, bowiem pierwsze spotkanie w Białymstoku przegrała 1:2. Co ciekawe, tamto spotkanie pamiętają Jakub Tosik i Maciej Gajos, którzy wówczas grali w Jagiellonii, a teraz będą mogli zmierzyć się w grudniowym spotkaniu. Tosik jest piłkarzem Zagłębia, a Gajos gra w Lechii. Wspomniane spotkanie biało-zielonych z "Jagą" to dotychczas jedyny mecz Pucharu Polski w historii, który rozegrany został na Stadionie Energa Gdańsk.