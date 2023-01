Lechia Gdańsk powołuje nowego wiceprezesa. Tymczasem Adam Mandziara i Dariusz Krawczyk walczą na słowa

- Przewodniczący pan Piotr Zejer zawiesił swoje obowiązki, z kolei pan Dariusz Krawczyk próbuje przejąć klub, bo tak to można postrzegać. A to oni są de facto przedstawicielem mniejszościowych akcjonariuszy, Piotr Zejer jest przedstawicielem kibiców. Przekaz "Mandziara Raus" jest bardzo konkretny i wymowny. Spokojnie, nie mam 20 lat, że będę się tym przejmował. Powiem inaczej, "Mandziara Raus" chętnie, tylko najpierw musi dojść do sprzedaży klubu. Sam sobie klubu nie sprzedam, ktoś musi przyjść i musimy dojść do porozumienia. Wówczas apele kibiców znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak to nie tak, że przekażę komuś klub, powiem dziękuję i do widzenia. To jednak nieco bardziej skomplikowane. Słyszymy, że zawsze coś źle robi pan Żelem i pan Mandziara. Na końcu fakty są takie, że zaraz minie dziewięć lat mojej obecności w Lechii Gdańsk. W tym okresie klub osiągnął najlepsze wyniki w swojej historii. Nikt nie może zaprzeczać, to są fakty. Poza tym przez ostatnie dwa lata razem z Pawłem Żelemem doprowadziliśmy do tego, że klub wykazał zysk, co pokazało sprawozdanie finansowe. Obecnie także idziemy w tym kierunku, na koniec sezonu będziemy mieli pozytywny wynik. Finansowo oraz sportowo Lechia stoi na bardzo solidnych nogach. Jeśli ktoś chce przejąć klub, to powinien to załatwić inaczej. Pan Krawczyk powiedział w Radiu Gdańsk, że klub jest warty 100 mln złotych. Można przyjść, złożyć ofertę, spróbować dojść do porozumienia i albo się dogadujemy albo nie – powiedział Mandziara w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego.”