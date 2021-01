Lechia Gdańsk. Prezentujemy kadrę biało-zielonych na wiosnę 2021. Zobaczcie zdjęcia piłkarzy i wszystkie najważniejsze informacje [galeria] Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk ma skompletowany skład na wiosnę 2021, choć nie można wykluczyć, że dojdzie jeszcze do pewnych zmian. W składzie jest chociażby Kacper Urbański, którego nowym klubem wkrótce ma zostać włoska Bologna. Prezentujemy skład Lechii Gdańsk na najbliższą rundę wraz z kluczowymi danymi o poszczególnych piłkarzach - do kiedy jest ważny kontrakt, wartość oraz występy w ekstraklasie i gole (stan przed startem sezonu). Zapraszamy do oglądania.