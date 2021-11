Lechia Gdańsk przed dużą szansą na historyczny sezon. Biało-zieloni w końcu będą lepsi od Legii Warszawa? Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk wyprzedza Legię Warszawa o 20 punktów, choć mistrzowie Polski mają jeszcze dwa zaległe mecze do rozegrania. Wiele jednak wskazuje na to, że będzie to historyczny sezon dla biało-zielonych.