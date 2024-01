Lechia Gdańsk przegrała sparing z Chojniczanką Chojnice. Młody Polak oraz napastnik z Ukrainy na liście życzeń. Dłuższe zgrupowanie w Turcji

W drugiej części spotkania na boisku pojawiło się więcej młodych zawodników w składzie zespołu z Gdańska. Byli jednak też chociażby Maksym Chłań i Tomas Bobcek. I właśnie Słowak dał prowadzenie Lechii na początku drugiej połowy spotkania. Źle za to zapisał się Chłań, który został ukarany czerwoną kartką, bowiem sędzia ocenił jego zagranie jako uderzenie rywala. To sparing, więc Lechia mogła wprowadzić do gry nowego gracza za Chłania, ale na ławce już nie było zawodników. W związku z tym trener Grabowski przećwiczył grę w liczebnym osłabieniu. Zanim Chłań dostał czerwoną kartkę, to Chojniczanka strzeliła dwa gole, które dały jej zwycięstwo w Gdańsku. Szansę na wyrównanie miał Tomasz Neugebauer, ale bramkarz zespołu z Chojnic z problemami obronił jego strzał.

- Prowadzimy rozmowy z zawodnikami na te pozycje, które chcemy wzmocnić i tutaj nic się nie zmienia. Wszystko odbywa się bardzo ostrożnie, ale mam nadzieję, że przed obozem albo w pierwszym tygodniu zgrupowania w Turcji pojawią się jakieś konkrety. Kapić dochodzi do siebie po chorobie i urazie, którego nabawił się na jednym z pierwszych treningów na siłowni, więc dlatego nie pojawił się na boisko. Podobnie Koperski i Brylowski. Liczę jednak na to, że za chwilę pole manewru będzie większe – powiedział trener Grabowski.

Zmieniły się nieco plany przygotowawcze Lechii na rundy wiosennej. W piątek na stadionie przy ul. Traugutta Biało-Zieloni zagrają sparing z drugoligową Radunią Stężyca. 20 stycznia drużyna wyleci na zgrupowanie do Turcji, które potrwa nie dwa, a trzy tygodnie. To oznacza, że nie dojdzie do lutowego sparingu w Gdańsku z Olimpią Grudziądz. Drużyna wróci do Polski na ostatni tydzień przed inaugurującym rundę rewanżową w Fortunie 1. Lidze meczem z Wisłą Płock, który rozegrany zostanie na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.