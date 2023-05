Lechia Gdańsk przegrała z Zagłębiem Lubin i spada z PKO Ekstraklasy! Wyzwiska ze strony kibiców pożegnały piłkarzy biało-zielonych

David Badia, trener Lechii, zapowiadał posłanie do boju w meczu z Zagłębiem wszystkiego, co ma najlepsze i walkę o trzy punkty. Biało-zieloni nie mogli przegrać tego spotkania, aby pozostać jeszcze w grze o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Tymczasem Hiszpan znowu nie pomógł drużynie wystawiając w podstawowym składzie Joela Abu Hannę i Flavio Paixao.

Stało się zatem to, co było nieuniknione od dłuższego czasu. W Lechii nie zgadzało się nic, a spadek z PKO Ekstraklasy w tej sytuacji nie jest żadnym zaskoczeniem. W klubie bałagan, w szatni kłótnie, których w tym sezonie nie brakowało, na boisku żenada, kompromitacja i brak ambicji ze strony zawodników. Pytanie, czy znajdą się kluby w krajowej elicie, które nabiorą się na postawę zawodników, którzy bez serca i walki na boisku doprowadzili do degradacji drużyny i będą chcieli ich zatrudnić. Oczywiście można mówić, że na dziś licencji na kolejny sezon nie ma Piast Gliwice, ale to już kompletne zaklinanie rzeczywistości. Prawda jest taka, że Piast spełni wymogi i w procesie odwoławczym licencję dostanie.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje