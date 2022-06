Lechia Gdańsk przegrywa na rynku transferowym. Piłkarze wybierają grę w Jagiellonii Białystok, Zagłębiu Lubin czy Radomiaku

Awans do kwalifikacji Ligi Konferencji miał pomóc Lechii w transferach i przyciąganiu lepszych zawodników. Tymczasem tego przełożenia kompletnie nie widać. Rywale się wzmacniają, a w Gdańsku wciąż trwa oczekiwanie na nowych zawodników, a zniecierpliwienie kibiców jest coraz większe. Gdańszczanie potrzebują nowych piłkarzy z jakością i o tym mówił także szkoleniowiec zespołu.

- Każdy kto zna się na piłce, to wie, że wzmocnienia są ważną częścią rozwoju klubu. Przedstawiłem w klubie moją analizę i zespołu kluczowe jest, aby pozyskać jakościowych zawodników, którzy pomogą nam zrobić krok do przodu. Nie jest to jednak łatwe, jeśli się walczy o piłkarza z klubami bogatszymi – mówił Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

Z pewnością rywalizacja z bogatszymi klubami na rynku transferowym nie jest łatwa. Realia są jednak takie, że Lechia przegrywa walkę o piłkarzy z klubami z Lubina, Radomia czy Białegostoku. Nie da się sprowadzić zawodnika oferując jedynie życie w ładnym mieście, grę na pięknym stadionie i występy w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Potrzebne są dobre warunki finansowe, a smutne jest to, że Lechia nie potrafi przebić ofert Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin czy Radomiaka.