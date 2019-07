Lechia Gdańsk przygotowuje się do meczu z Broendby IF. Biało-zieloni trenują przed kwalifikacjami Ligi Europy [zdjęcia]

Lechia Gdańsk przygotowuje się do pokazania się w Europie po 36 latach. Biało-zieloni już w czwartek zagrają z Broendby IF na Stadionie Energa Gdańsk w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć treningu piłkarzy Lechii przed tym jakże ważnym spotkaniem.

polecane: FLESZ: Nowe zasady spadków i awansów w ekstraklasie i 1.lidze Wideo