Lechia Gdańsk - Radomiak 25.02.2023 r. Lechia zagrała katastrofalnie. Radomiak rozbił biało-zielonych ZDJĘCIA

- Sobotni mecz będzie dla nas bardzo istotny pod względem punktowym. Mecz z Radomiakiem oczywiście nie załatwi sprawy, bo po ewentualnej wygranej nie znajdziemy się w sytuacji komfortowej, a po porażce nie będziemy w beznadziejnej. Sytuacja jest trudna, ale w podobnej znajduje się osiem drużyn w lidze. Wszystko w naszych głowach i charakterach, bo to też bardzo ważne – mówił przed meczem Marcin Kaczmarek, trener gdańskiego zespołu.

Rywale biało-zielonych, którzy także walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, czynią to z zaangażowaniem, determinacją i gromadzą punkty. Lechia tymczasem w tym roku wygrała tylko jeden mecz i sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza.

Piłkarze biało-zielonych nie potrafią pokazać swoją postawą na boisku, że grają o życie. Niestety, charakteru wspomnianego przez trenera także zabrakło w postawie zespołu. W ofensywie jest chaos, brak jakiegokolwiek pomysły na grę. Wszystko co Lechia potrafiła pokazać, to jeden niecelny strzał Kevina Friesenbichlera. Dramat. Tak się nie da wygrywać meczów i utrzymać w Ekstraklasie. Zwłaszcza, że do tego doszły błędy w obronie, które drużyna z Radomia pewnie wykorzystała. W obu sytuacjach fatalnie zachował się Michał Nalepa, który przegrał pojedynki główkowe w polu karnym. Kibice Lechii też już nie wytrzymali i z trybun można było usłyszeć głośne skandowanie: „Lechia grać, k…. mać”.