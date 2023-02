Lechia Gdańsk - Radomiak Radom. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach i zobaczcie oprawę kibiców Lechii

Kibice Lechii są coraz bardziej zniechęceni do gry swojego zespołu. A to automatycznie przekłada się na frekwencję na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Na spotkanie biało-zielonych z Radomiakiem Radom przyszło nieco ponad pięć tysięcy widzów, ale w tym gronie była dość liczna grupa kibiców z Radomia.