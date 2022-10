Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 15.10.2022 r. Byliście na meczu biało-zielonych z liderem Ekstraklasy? Znajdźcie się na zdjęciach! GALERIA Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa. Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 0:3 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w meczu PKO Ekstraklasy. To spotkanie z trybun oglądało około 9 tysięcy widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Lechii Gdańsk z Rakowem Częstochowa. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach.