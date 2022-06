Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 22.06.2022 r. Biało-zieloni przegrali sparing w Ostródzie. Debiutancki gol Dominika Piły

Dla trenera Tomasza Kaczmarka mecz z wicemistrzem Polski był ważnym sprawdzianem. To właśnie meczem z tym zespołem biało-zieloni zakończyli poprzedni sezon przegrywając w Częstochowie – po słabej grze – 0:3. Teraz spotkaniem z Rakowem w Ostródzie rozpoczęli serię sparingów w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. W zespole z Gdańska nie zagrali: Henrik Castegren (drobny uraz), Łukasz Zwoliński (problem z plecami), Michał Nalepa (rehabilitacja po kontuzji) oraz Kristers Tobers, Michał Buchalik i Joseph Ceesay.

Trener Kaczmarek dogadał się z Markiem Papszunem, szkoleniowcem Rakowa, że sparing zostanie rozegrany w systemie 4x30 minut. Oba zespoły przygotowują się do nowego sezonu ligowego, ale też do rywalizacji w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Gdańszczanie zaczną rywalizację w pierwszej rundzie od dwumeczu z Akademiją Pandev z Macedonii Północnej. Raków – jako zdobywca Pucharu Polski – do gry wejdzie w drugiej rundzie, a rywalem wicemistrzów Polski będzie FC Astana.