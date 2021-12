Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 4.12.2021 r. Kolejny test biało-zielonych. Tomasz Kaczmarek: Mateusz Żukowski nie znajdzie się w składzie

Skala trudności dla biało-zielonych nadal jest wysoka. Raków, podobnie jak Pogoń, to zespół z wysokimi aspiracjami, budowany z głową, grający długo w jednym składzie i pod wodzą tego samego trenera. Marek Paszun stworzył drużynę, która jest aktualnym wicemistrzem Polski, a teraz marzy o mistrzostwie kraju. Lechia będzie chciała się postawić drużynie z Częstochowy, ale musi unikać prostych błędów indywidualnych, po których traciła gole w spotkaniach ze Stalą Mielec czy właśnie z Pogonią.

- Raków to jeden z czołowych zespołów w PKO Ekstraklasie. Nie dość, że ma dużo punktów, to osiąga od dwóch lat bardzo dobre wyniki – mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Tak doszedł na najwyższy poziom w naszej lidze. Widać rozwój zespołu i kontynuację pracy trenerskiej. Jest konkretny pomysł i automatyzmy. Ten mecz to dla nas kolejne wyzwanie. Po porażce w Szczecinie nie jest ważne z kim gramy teraz, ale nasza determinacja, aby zagrać na najwyższym poziomie.