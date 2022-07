Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń 28.07.2022 r. Biało-zieloni grają o awans! Tomasz Kaczmarek: Z małego ognia chcemy rozpalic ognisko

Zapowiada się świetne widowisko, ze znakomitą atmosferą na trybunach i zdecydowanie warto przyjść na gdański stadion i kibicować piłkarzom Lechii Gdańsk w meczu z Rapidem Wiedeń. Bezbramkowy remis w stolicy Austrii sprawia, że biało-zieloni stają przed realną szansą wyrzucenia Rapidu z pucharów i przedłużenia własnych marzeń o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń NA ŻYWO. Gdzie oglądać mecz?

- Nie możemy się doczekać tego meczu. W Wiedniu zapracowaliśmy na prawdziwą szansę, ale mamy świadomość tego, że musimy zagrać na najwyższym poziomie indywidualnie i drużynowo, a wtedy wszystko będzie możliwe – mówił przed rewanżem Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.

Można się zastanawiać jaką strategię przyjmie na rewanż sztab szkoleniowy gdańskiego zespołu. Lechia może zagrać w ustawieniu zbliżonym do tego z Wiednia, czyli z Kristersem Tobersem jako defensywnym pomocnikiem. To oznaczałoby wzmocnienie defensywy i szukanie swoich szans na strzelenie gola w kontrach bądź ze stałych fragmentów gry. Za Tobersa na boisku może pojawić się jednak Jakub Kałuziński. Wówczas biało-zieloni podjęliby większe ryzyko i zagrali bardziej ofensywie, z nastawieniem, żeby przycisnąć zespół z Austrii, wziąć sprawy w swoje ręce i od początku szukać okazji do zdobycia bramki w spotkaniu rewanżowym. Przypomnijmy, że gole na wyjeździe już niż liczą się podwójnie, więc jakikolwiek remis oznaczać będzie dogrywkę.