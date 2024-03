Lechia Gdańsk - Resovia 4.03.2024 r. W jakim składzie zagrają Biało-Zieloni? Będzie wielki powrót Luisa Fernandeza?

Mecz Lechii z Resovią może być okazją do oczekiwanego przez kibiców powrotu do gry Luisa Fernandeza. Hiszpan znajdzie się jednak w kadrze meczowej tylko wówczas, gdy będzie gotowy, aby wejść z ławki rezerwowych i pomóc drużynie na boisku.

- Luis może być w kadrze meczowej, ale zobaczymy czy tak się stanie. Ostateczna decyzja może zapaść nawet w poniedziałek. Wszystko idzie dobrze, ale będziemy podchodzić racjonalnie do tego, żeby wprowadzać Luisa do gry - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

- Mamy dwa urazy, które nie pozwalały nam przećwiczyć tego ustawienia, dlatego przeciwko Resovii na 95 procent wyjdziemy w dotychczasowym ustawieniu. Zmiana ustawienia nie byłaby żadnym ryzykiem. W pewnych momentach przechodzimy na trójkę, jeśli chodzi o budowanie akcji, bo Iwan Żelizko schodzi jak nie między obrońców, to na lewą, czy prawą stronę do tej trójki. Wychodziło to w mikrocyklu poprzedzającym mecz ze Zniczem, więc nie obawiałem się tego. Pewne działania mamy dobrze zakorzenione i są na tyle uniwersalne, że zawodnicy spokojnie by sobie poradzili. Dlatego zostawiam sobie jeszcze te pięć procent - zakończył trener Grabowski.