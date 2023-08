Lechia Gdańsk rozbiła Podbeskidzie Bielsko-Biała. Strzelcy bramek z premierowymi trafieniami. Znowu kibice fajerwerkami przerwali mecz

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 (1:0)

45 min. - sędzia doliczył 8 minut. Dla Piły to pierwszy gol w barwach Lechii

49 min. - od początku drugiej połowy do ataków ruszyło Podbeskidzie, które w pierwszej połowie nie oddało ani jednego strzału w kierunku bramki Lechii. Biało-zieloni szukają okazji do wyprowadzenia kontry

67 min. - po szybkiej akcji Meny, który ją źle rozegrał, piłka trafiła do Fernandeza, ale jego strzał świetnie obronił Procek

42 min. - 1:0 dla Lechii! Conrado zagrał w pole karne, piłka po odegraniu Luisa Fernandeza trafiła do Dominika Piły, a ten strzałem pod poprzeczkę zdobył gola!

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała, Fortuna 1. Liga, 25.08.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

A gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.