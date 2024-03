Lechia Gdańsk rozbiła Resovię strzelając cztery gole przed przerwą. Wicelider Fortuny 1. Ligi jest w Gdańsku

Niesamowicie jednostronny przebieg miała pierwsza połowa tego spotkania. Resovia przyjechała do Gdańska jako zespół niepokonany w tym sezonie, ale na boisku nie było tego widać. Tak słabego rywala Lechia u siebie w tym sezonie nie miała, a goście prezentowali się jak drużyna z niższej klasy rozgrywkowej.

Dominacja podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego zatem nie mogła dziwić. Bardzo aktywni byli skrzydłowi Maksym Chłań i Camilo Mena. Lechia bardzo szybko pokazała kto w tym meczu będzie rozdawać karty, bo po akcji Rifeta Kapicia i zagraniu Dawida Bugaja piłkę do siatki skierował Chłań. Dla młodego skrzydłowego to już czwarta bramka w trzecim spotkaniu w rundzie wiosennej, a dla Bugaja to pierwsza asysta w Biało-Zielonych barwach. Lechia wiedziała, że gra o pozycję wicelidera w tabeli Fortuny 1. Ligi, więc nie zamierzała się zatrzymywać tylko poszła za ciosem. Dwie kolejne bramki dla gospodarzy padły przy udziale bramkarza rywali Branislava Pindrocha. W pierwszej sytuacji na strzał zdecydował się Tomasz Neugebauer, a futbolówka przeleciała pod brzuchem bramkarza gości. Później Neugebauer dośrodkował w pole karne, a piłka po rykoszcie od Rafała Mikulca ponownie zaskoczyła Pindrocha. Resovię dobił Camilo Mena, który jeszcze z własnej połowy pognał z piłką na bramkę i pewnie skierował futbolówkę do siatki. Próbujący gonić Kolumbijczyka Kamil Mazek był wolniejszy i w końcu zrezygnowany odpuścił. To był koncert Lechii, która do przerwy strzeliła cztery gole, a to i tak był najniższy wymiar kary dla zespołu z Rzeszowa. Dwóch bardzo dobrych okazji nie wykorzystał Tomas Bobcek, który był nieskuteczny w Pruszkowie i podobnie było w tym spotkaniu oraz jednej Rifet Kapić.