Lechia Gdańsk rozbiła w sparingu Valmierę z Łotwy. Luis Fernandez blisko powrotu do gry

Sparingowy mecz Lechii z Valmierą miał być okazją, aby wprowadzać do gry Luisa Fernandeza i Bohdana Wjunnyka. Żaden z nich na boisku jednak się nie pojawił. Fernandez wciąż nie dostał pozwolenia na grę od sztabu medycznego. Hiszpan miał być gotowy do przygotowań do rundy rewanżowej od początku roku. Potem terminy powrotu się przesuwały, bo Luis miał wrócić na inaugurację, następnie po trzech kolejkach, dalej na koniec marca. Z Wjunnykiem sytuacja jest nieco inna. Po pierwsze ma bardzo duże zaległości treningowe, a po drugie w lidze na razie grać nie może, bo wciąż nie jest uprawniony do gry w zespole Biało-Zielonych.