Lechia Gdańsk rozczarowała w Rzeszowie i przegrała drugi mecz w sezonie. Koszmar Bohdana Sarnawskiego

Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk 2:0 (1:0)

Lechia Gdańsk zmierzy się w niedzielę (20.08.2023 r.) na wyjeździe z Resovią Rzeszów. Czy trener Szymon Grabowski dokonał dużych zmian w składzie? Kto zagra w ataku i czy do podstawowego składu…

37 min. - po podaniu Zjawińskiego do piłki nie doszedł Piła

18 min. - kapitalna szansa Fernandeza, ale zamiast strzelać to podawał i skończyło się na rzucie rożnym

26 min. - koszmarny błąd Sarnawskiego, który podał piłkę Górskiemu, a ten posłał futbolówkę do pustej bramki. Resovia - Lechia 2:0

Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 20.08.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Box Go. Początek spotkania w niedzielę (20.08.2023 r.) o godz. 18:00.

A gdzie oglądać mecz Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.