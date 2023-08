Lechia Gdańsk rozczarowała w Rzeszowie w meczu z Resovią. Słabo zagrał Bohdan Sarnawski. Jak oceniliśmy biało-zielonych?

Lechia całkowicie zawiodła w Rzeszowie. To był najsłabszy mecz biało-zielonych w tym sezonie i nawet nie ma kogo wyróżnić. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego popełniali błędy w defensywie, byli mniej zaangażowani niż rywale w środku pola, a w ofensywie brakowało jakości.

Bohdan Sarnawski - 2

To był zły mecz w wykonaniu bramkarza z Ukrainy. Tradycyjnie bije od niego pewność siebie, ale interwencje już takie nie były. A lekceważące podanie piłki wprost do Górskiego, który trafił do pustej bramki, to kompromitacja. Saranowski albo szybko się ogarnie albo wyląduje na ławce rezerwowych.

Dawid Bugaj - 3

Nic nie dał w ofensywie, a z tyłu nie sprawiał wrażenia zawodnika grającego pewnie. Tak było chociażby przy pierwszym golu.