Lechia Gdańsk rozstanie się z Mario Malocą. Co z Miłoszem Szczepańskim? Zgrupowanie w Gniewinie stoi pod znakiem zapytania

Lechia Gdańsk zaczęła przygotowania do nowego sezonu w rozgrywkach Fortuny I Ligi. W zajęciach udział wzięło 20 piłkarzy, a w tym gronie byli również zawodnicy z Centralnej Ligi Juniorów. W zajęciach prowadzonych przez trenera Szymona Grabowskiego zabrakło m.in. Mario Malocy, Conrado, Kevina Friesenbichlera i Miłosza Szczepańskiego.

Trener Szymon Grabowski, który w pierwszej rozmowie sprawia bardzo pozytywne wrażenie, jest pełen zapału do pracy i odbudowy Lechii. Oby tylko dostał większe wsparcie ze strony zarządu, głównie w kwestiach kadrowych i płacowych, bo Tomasz Kaczmarek czy Marcin Kaczmarek na to liczyć nie mogli. Szkoleniowiec miał inne oferty, także z Arki Gdynia i to może nawet lepsze pod względem finansowym, ale wybrał pracę w Gdańsku. Na razie przyjechał z nim tylko jeden asystent Rafał Rajzer, z którym pracował w Resovii.

Największą niespodzianką był brak Malocy. Jak się okazuje sztab szkoleniowy dostał informację przed treningiem, że Chorwat nie wyjdzie na boisko. Co to oznacza? Tyle, że Maloca nie doszedł do porozumienia z Lechią w kwestiach finansowych i o ile nic się nie zmieni, to w biało-zielonych barwach już nie zagra. Brak Conrado i Friesenbichlera to mniejsze zaskoczenie. Conrado jest przewidziany do sprzedaży, a Austriak w Lechii grać już nie chce.

Skomplikowana jest sytuacja ze Szczepańskim. On ma ważny kontrakt, Lechia widzi go w składzie, ale piłkarza pragnie zatrzymać Warta Poznań, a sam Miłosz też chce grać w PKO Ekstraklasie. Zapowiadają się twarde negocjacje. Pierwsza oferta transferowa była jednak dla Lechii kompletnie niesatysfakcjonująca i została odrzucona. Poza wyżej wymienionymi piłkarzami na treningu nie było też Bartosza Brzęka, przechodzącego testy medyczne Miłosza Kałahura, przebywającego na zgrupowaniu kadry Jana Biegańskiego oraz Antoniego Mikułko, który dopiero skończy sezon i dostał dodatkowe dni wolne.

Zarząd gdańskiego klubu jest w trakcie rozmów z zawodnikami doświadczonymi. Niektórych Lechia chciałaby zatrzymać. Najmniejsze szanse ma na to Dusan Kuciak, a większe Michał Buchalik. Z kolei Michałem Nalepą interesują się Śląsk Wrocław i Lech Poznań, ale obrońca na razie negocjuje tylko z Lechią. Pytanie, czy negocjacje dotyczą dalszej gry Nalepy w Gdańsku czy rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Podobno większe szanse są na pozostanie w Lechii pomocników Jarosława Kubickiego i Macieja Gajosa, ale sytuacja może zmieniać się z dnia na dzień.

Przed Lechią okres przygotowawczy do nowego sezonu, podczas którego drużyna zagra sparingi z Legią Warszawa, Piastem Gliwice, Olimpią Elbląg i Stomilem Olsztyn. Mecz z Piastem miał się odbyć podczas zgrupowania w Gniewinie, ale dziś nie jest pewne, że ten wyjazd w ogóle dojdzie do skutku. Termin jest zarezerwowany, ale trzeba go potwierdzić. Oczywiście stosownym przelewem. Jednak na to muszą znaleźć się w klubie pieniądze. Najbliższe dni pokażą czy Lechia uda się na zgrupowanie do Gniewina.

CZYTAJ TAKŻE: Oto piłkarze Lechii, którzy najbardziej zawiedli. Kto był najsłabszy? Kadra Lechii na pierwszym treningu Bramkarze: Dusan Kuciak, Michał Buchalik, Kacper Gutowski Zawodnicy z pola: Michał Nalepa, Wiktor Rachwał, David Stec, Louis Poznański, Jakub Bartkowski, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Dominik Piła, Joeri de Kamps, Tomasz Neugebauer, Adam Kardaś, Mateusz Rzeźnik, Kacper Sezonienko, Łukasz Zjawiński, Bartosz Borkowski, Ilkay Durmus, Bassekou Diabate

Gladiatorzy na Narodowym, relacja z gali XTB KSW Colloseum 2