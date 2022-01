Lechia Gdańsk ściągnęła czołowego młodzieżowca pierwszej ligi. Była duża konkurencja. Dominik Piła: Marzyłem o grze w Lechii

Piła to utalentowany zawodnik i uważany za najlepszego młodzieżowca w Fortuna I lidze. Nic dziwnego, że cieszył się dużym zainteresowaniem, między innymi Widzewa Łódź, Radomiaka, Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Wisły Kraków i Rakowa Częstochowa. Piła jest regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski U-20 i to też wpłynęło na zainteresowanie tym zawodnikiem. W kadrze debiutował we wrześniu w meczu przeciwko Włochom. Zagrał jeszcze w trzech kolejnych spotkaniach młodzieżowych rozgrywek UEFA Elite League przeciwko Portugalii, Niemcom i Norwegii. W wygranym przez Polskę meczu z Norwegią 5:1 Dominik Piła strzelił dwa gole. Jego kontrakt z Chrobrym jest ważny do końca czerwca tego roku, dlatego w zespole biało-zielonych pojawi się od 1 lipca.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się zakontraktować Dominika. Ten zawodnik ma bardzo duży potencjał, dobrą dynamikę i spory repertuar rozwiązań w grze jeden na jednego. Zdaję sobie sprawę, że było bardzo duże zainteresowanie tym piłkarzem ze strony wielu klubów Ekstraklasy. Skoro Dominik ostatecznie zdecydował się na Lechię, to znaczy, że nasz plan i pomysł na jego dalszy rozwój jest odpowiedni – mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Chcę podziękować klubowi za to, że wykazaliśmy się dużą determinacją w dążeniu do tego, aby Dominik związał się z Lechią. Uważam, że swoją osobowością i otwartością na ciężką pracę, mocno się u nas rozwinie i będzie silnym punktem naszej drużyny.