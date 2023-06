Lechia Gdańsk sięga po Miłosza Kałahura. Wychowanek biało-zielonych ma rywalizować o miejsce w składzie na lewej obronie

23-letni lewy obrońca jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej Lechii, ale nigdy nie zadebiutował w oficjalnym meczu pierwszego zespołu. W sezonie 2018/2019 trafił do Sandecji Nowy Sącz, a później na jeden sezon do Olimpii Elbląg. W poprzednich sezonie reprezentował barwy pierwszoligowej Resovii Rzeszów. Łącznie na boiskach pierwszoligowych rozegrał 58 meczów, zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty. Po odejściu z Lechii Rafała Pietrzaka to Kałahur będzie jednym z tych zawodników, któremu przyjdzie rywalizować o miejsce w składzie na lewej obronie. Kałahur w środę i czwartek przejdzie testy medyczne, a po nich ma podpisać kontrakt z biało-zielonymi.