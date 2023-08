Lechia Gdańsk sięga po piłkarzy z łotewskiej Valmiery. Iwan Żelizko już podpisał kontrakt. Bassekou Diabate zostanie wypożyczony

Ta teoria ma sens patrząc na jakim poziomie odbywają się rozmowy w sprawie przesunięcia zawodników z Valmiery do Lechii. I mowa jest o kluczowych piłkarzach aktualnego mistrza Łotwy, a to oznacza, że właścicielom zależy na szybkim powrocie biało-zielonych do PKO Ekstraklasy. Z łotewskiego klubu do Gdańska przeniósł się już Rifet Kapić, a to ma być dopiero początek. W drodze są kolejni zawodnicy Valmiery i to ci kluczowi. Kolejnym graczem Lechii - na zasadzie transferu definitywnego - został Ukrainiec Iwan Żelizko. To 22-letni defensywny pomocnik urodzony we Lwowie, grał w młodzieżowej reprezentacji Ukrainy do lat 21. Jego bilans występów na Łotwie, to siedem goli i dziewięć asyst w 79 meczach. Z biało-zielonymi podpisał czteroletni kontrakt.

- Ivan zdobył tytuł mistrza Łotwy w minionym sezonie i był członkiem ukraińskiej reprezentacji narodowej, która podczas mistrzostw Europy U-21 dotarła do półfinałów. Jesteśmy dumni, że będziemy mieć go w Lechii przez cztery sezony. Jesteśmy pewni, że będzie cennym nabytkiem dla drużyny. Jego osobowość i zdolności przywódcze będą kluczem do naszego sukcesu - powiedział dla oficjalnego serwisu klubowego Paolo Urfer, prezes Lechii.