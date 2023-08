Lechia Gdańsk sięgnie po środkowego obrońcę z Rumunii? Conrado ma wrócić do gry w defensywie

Lechia gra o punkty w Fortunie 1. Lidze, a jednocześnie wciąż buduje skład, a drużyna zgrywa się w trakcie rywalizacji. Wkrótce do zespołu mają dołączyć kolejni piłkarze, w tym środkowi obrońcy. Trener Szymon Grabowski szuka też optymalnego rozwiązania na poszczególne pozycje, aby w zespole było jak najwięcej jakości.

Wciąż największym problemem Lechii jest defensywa. W meczach z Chrobrym Głogów i Motorem Lublin jednym piłkarzem grającym w tej formacji na swojej nominalnej pozycji był lewy obrońca, Miłosz Kałahur. W Płocku dołączył do niego Bartosz Brzęk, który sezon zaczął na środku defensywy aż wrócił na swoją prawą stronę.

Kałahur nie może mówić o jakimś specjalnie udanym powrocie do Lechii i to pokazało, że biało-zieloni mają także duży problem na lewej stronie obrony. Niestety, do Kałahura można było przyczepić się za stracone gole w sparingach z Piastem Gliwice i Stomilem Olsztyn. Lewy obrońca nie popisał się także w Płocku, a stracony gol wyrównujący obciąża głównie jego konto. Widzi to sztab szkoleniowy i zmiany można spodziewać się już w najbliższym spotkaniu ze Zniczem Pruszków, choć klub nie planuje szukać piłkarza na tę pozycję. Kto ma zagrać za Kałahura? Wiele wskazuje na to, że na lewą obronę wróci Conrado. Zresztą jak do klubu wpływały oferty transferowe za Brazylijczyka, to zainteresowanie było lewym obrońcą, a nie skrzydłowym. Conrado przychodził do Lechii właśnie jako defensor i na tej pozycji zaliczył udane mecze. Potrafi wygrywać pojedynki w defensywie, a jednocześnie dać jakość zespołowi pod bramką rywala. Wiele wskazuje na to, że już w meczu ze Zniczem to właśnie Conrado pojawi się na lewej obronie.

Nie zmienia to faktu, że trwają poszukiwania środkowych obrońców. Na liście życzeń miał się znaleźć Przemysław Szymiński z włoskiego klubu Frosinone. Tym zawodnikiem interesuje się również Pogoń Szczecin. Czy Szymiński może zagrać w Lechii? Dziś to wydaje się mało prawdopodobne, że zawodnik, który jasno powiedział, że nie chce grać we włoskiej Serie B chętnie w zamian wybierze Fortunę 1. Ligę. Na tym nie koniec. W klubie jest też zainteresowanie defensorem z Rumunii, który w poprzednim sezonie grał w swoim kraju.

Nie są to oczywiście hity lepsze niż Kamil Glik, o którym wspomniał trener Szymon Grabowski po meczu w Płocku. Zresztą tu potrzebne jest też pewne sprostowanie. Trener Grabowski, mówiąc o tym hicie, miał na myśli polskiego piłkarza, ale ofensywnego. W przypadku realizacji transferu przez prezesa Paolo Urfera to byłby ruch bardzo zaskakujący, a zawodnik miałby być na poziomie sportowym Luisa Fernandeza. Nie ma chyba jednak większego sensu wgłębianie się w ten temat, bo szansa na realizację tego transferu jest zwyczajnie znikoma. Wciąż nie rozstrzygnął się temat sprowadzenia do Gdańska Frana Brodicia, napastnika Varteksu Varazdin.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia sprowadziła Menę z Valmiery. Skrzydłowy podpisał czteroletni kontrakt Trener Grabowski ma trudne zadanie, bo musi pracować na żywym organizmie. Budowa i zgrywanie zespołu toczy się zatem podczas meczów o ligowe punkty. Dużo pracy z zespołem przed sztabem szkoleniowym biało-zielonych. Do zespołu dołączyli nowi zawodnicy, jak Iwan Żelizko, Rifet Kapić czy Luis Fernandez. Problem w tym, żeby każdy grał dla dobra Lechii, a nie autopromocji na boisku. A na razie różnie to wygląda. Zawodnicy muszą zrozumieć, że zespół jest ważniejszy od ich osobistych ambicji. Nie może też dochodzić do takich sytuacji, jak w Płocku, gdzie Kapić obraził się na Fernandeza. Drużyna Lechii musi zostać scalona w każdym elemencie, tak aby jeden za drugiego poszedł w ogień, a nie patrzył na własne interesy. Tylko jedność zespołu może doprowadzić do sukcesu jakim będzie powrót do PKO Ekstraklasy. Biało-zieloni muszą zacząć pokazywać moc w ofensywie i regularnie wygrywać. Siła ataku na mecz ze Zniczem będzie większa, bo do dyspozycji trenera Grabowskiego będzie już pozyskany pod koniec poprzedniego tygodnia, Camilo Menę. Sztab szkoleniowy widzi 20-letniego Kolumbijczyka na skrzydle, gdzie miejsce mógłby mu zwolnić cofnięty do obrony Conrado. Ponadto sztab medyczny prowadzi nad przywróceniem do zdrowia Miłosza Szczepańskiego, a wtedy rywalizacja o miejsce w środku pola będzie jeszcze większa.

