Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach

Lechia Gdańsk zremisowała ze Śląskiem Wrocław i ten wynik na pewno był rozczarowaniem dla fanów biało-zielonych. Drużyny podzieliły się punktami w meczu przyjaźni, ale na pewno to sympatycy zespołu z Wrocławia mieli więcej powodów do zadowolenia. Śląsk utrzymuje się w strefie bezpiecznej, a Lechia jest w coraz trudniejszej sytuacji. Byliście na meczu Lechii ze Śląskiem? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Mecz przyjaźni przyciągnął kibiców na trybuny stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Fani Lechii chcieli pomóc dopingiem swojej drużynie w trudnej sytuacji w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a jednocześnie byli ciekawi w jakim stopniu zmieni styl gry zespołu nowy trener, David Badia.

Mecz Lechii ze Śląskiem, z trybun stadionu w Letnicy, oglądało ponad 7,7 tysiąca widzów fanów z Gdańska i Wrocławia. To mecz przyjaźni, więc kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. To sprawiło, że atmosfera była dobra. Piłkarze Lechii i Śląska byli zagrzewani do jak najlepszej gry. I przeszkodą nie była nawet sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy, gdzie Śląsk tym remisem zrobił krok w kierunku utrzymania, a Lechia przybliżyła się do degradacji do Fortuny I ligi.

Po meczu kibice obu zespołów docenili zaangażowanie i grę w tym meczu obu zespołów. Po końcowym gwizdku sędziego wspólnie podziękowali piłkarzom Lechii i Śląska za ich postawę na boisku. I to nawet w sytuacji, kiedy mecz nie był porywającym widowiskiem, a fani nie zobaczyli ani jednego gola.

Niespełna osiem tysięcy widzów na meczu przyjaźni w Gdańsku, to nie jest porywająca frekwencja. Duży wpływ ma jednak słana postawa zespołu Lechii w tym sezonie i coraz mniej skuteczna walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Biało-zieloni zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i to ma również wpływ na to, że coraz mniej fanów pojawia się na meczach biało-zielonych na stadionie w Gdańsku.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Jednocześnie nie zmienia to faktu, że to jedna z najlepszych frekwencji na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk podczas meczu ligowego w tym roku. Więcej kibiców, bo blisko dziesięć tysięcy, było tylko na meczu z Widzewem Łódź. Na pozostałych meczach było najwyżej nieco ponad pięć tysięcy widzów. Piłkarze liczą na jeszcze więcej fanów niż blisko osiem tysięcy podczas meczu ze Śląskiem, zwłaszcza że przed Lechią bardzo ważne mecze.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!