Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław. Oceniamy biało-zielonych. Zabrakło jakości w ofensywie, goli i zwycięstwa

Lechia utrzymywała się zdecydowanie dłużej przy piłce niż Śląsk i to tak naprawdę jedyna zmiana w grze zespołu. Jeśli chodzi o kreowanie sytuacji bramkowych i skuteczność było tak samo słabo, jak wcześniej.

Lechia Gdańsk zremisowała ze Śląskiem Wrocław 0:0 w trenerskim debiucie Davida Badii. To kolejne stracone punkty przez biało-zielonych, które przybliżają drużynę do spadku z PKO Ekstraklasy.…

Szkoleniowiec podkreślał trudną sytuację kadrową zespołu.

- Mieliśmy dużo kontuzji. Właśnie z powodu kontuzji musiałem zmieniać zawodników w trakcie meczu. To wywoływało komplikacje w naszym planie. To początek mojej pracy w Lechii. Widzę jednak różne rozwiązania, które mamy. Musieliśmy się adaptować do tej sytuacji - podkreślał Badia.