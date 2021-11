Lechia Gdańsk sprawdzi się w meczach z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. Szczecin to szczęśliwe miejsce, z Rakowem czas się przełamać

Lechia jest w dobrej sytuacji, bo zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma punkt przewagi nad Pogonią i cztery nad Rakowem, który ma jedno spotkanie zaległe. Różnice są jednak na tyle małe, że biało-zieloni muszą być czujni, bo wszystko może się bardzo szybko zmienić. Te mecze pokażą, jak drużyna radzi sobie w konfrontacjach z bezpośrednimi rywalami do ligowego podium.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz ze Stalą Mielec

Na pierwszy ogień idzie Pogoń, z którą gdańszczanie zagrają w najbliższą sobotę. Szczecin to bez wątpienia jedno z najbardziej szczęśliwych miejsc dla Lechii na aktualnej mapie ekstraklasowej. Od powrotu do krajowej elity przez biało-zielonych w 2008 pomiędzy Pogonią i Lechią rozegranych zostało 14 meczów w Szczecinie. Jak wygląda bilans? Siedem zwycięstw Lechii, cztery remisy, a Pogoń u siebie wygrała z gdańszczanami zaledwie trzy spotkania. Te wyniki pokazują, że nasi piłkarze lubią gościć na obiekcie Pogoni. Wśród tych zwycięstw były efektowne, jak 3:1, 3:2 czy pamiętne 4:3. Pogoń to jednak bardzo niewygodny przeciwnik, z wysokimi aspiracjami, a w składzie nie brakuje zawodników z dużą jakością piłkarską. Nie można zatem kierować się historią i statystykami tylko drużyna musi się w pełni skoncentrować na tym najbliższym spotkaniu. Lechia pozostaje niepokonana w PKO Ekstraklasie od 10 kolejek i swoje możliwości będzie chciała zaprezentować także na stadionie w Szczecinie. Ewentualne zwycięstwo miałoby wiele atutów, od wymiernego, bo punktowego w ligowej tabeli do zwiększenia morale w zespole i jeszcze dodatkowego podbudowania wiary w zespole przed meczem z Rakowem w Gdańsku.