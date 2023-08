Lechia Gdańsk sprowadziła Camilo Menę z Valmiery. Skrzydłowy podpisał czteroletni kontrakt. Paolo Urfer: Pokaże jak dobrym jest zawodnikiem

Poprzedni sezon dla Meny w barwach Valmiery był bardzo udany. Miał bardzo duży udział w zdobyciu przez klub mistrzostwa Łotwy, bo Kolumbijczyk strzelił 14 goli i dołożył do tego 14 asyst. Bez dwóch zdań to był najlepszy piłkarz ligi łotewskiej. Mena podpisał czteroletni kontralt

Kolumbijczyk ma pomóc biało-zielonym w zrealizowaniu celu, jakim jest awans do PKO Ekstraklasy. Mena jest trzecim piłkarzem mistrza Łotwy, który przeniósł się do Lechii. W zespole trenera Szymona Grabowskiego są już Rifet Kapić oraz Iwan Żelizko. Na tym nie koniec, bo wkrótce do zespołu biało-zielonych ma trafić także Alvis Jaunzems.