Lechia Gdańsk - Stal Mielec 30.10.2022 r. Lechia przełamała Stal i wyszła ze strefy spadkowej. Złoty gol Łukasza Zwolińskiego ZDJĘCIA

Z pewnością nie takiej gry Lechii oczekiwali kibice gdańskiego zespołu w pierwszej połowie. Brakowało dynamiki, konkretów i zdecydowanych ataków na bramkę rywali. Jeden celny strzał z dystansu Macieja Gajosa to zdecydowanie za mało, żeby myśleć o objęciu prowadzenia. Brakowało akcji ze skrzydeł, a zwłaszcza irytował Ilkay Durmus, który nie potrafił wygrać pojedynku albo dośrodkowywał niedokładnie. Biało-zieloni kompletnie nie przypominali zespołu, który tak gładko poradził sobie w Lubinie z Zagłębiem, ale też rywal był bardziej wymagający. Stal z pewnością prezentuje się w tym sezonie zdecydowanie lepiej niż „Miedziowi”. W Gdańsku jednak tego nie pokazała. Piłkarze zespołu z Mielca próbowali szybkich wyjść z atakami, ale czujna defensywa biało-zielonych dobrze sobie z tym radziła. Stal miała jednak dobrą okazję do tego, aby strzelić gola, ale Said Hamulić przegrał pojedynek z Dusanem Kuciakiem.