Lechia Gdańsk - Stal Mielec 8.05.2022 r. Tomasz Kaczmarek: Jeśli będziemy grać tak jak z Zagłębiem, to puchary będą, ale nie w Gdańsku

Kibice biało-zielonych przyzwyczaili się do meczów w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Tym razem piłkarzom przyjdzie rywalizować o ligowe punkty w południe. To z kolei stwarza nowe możliwości marketingowe. Już od od godziny 10 przed stadionem Polsat Plus Arena Gdańsk będzie odbywać się festyn dla dzieci. Na zabraknie dmuchawców czy waty cukrowej. To nie koniec. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie miała darmowy występ na mecz Lechii ze Stalą.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Stal Mielec NA ŻYWO

- Lubimy mecze o godzinie 17.30 lub 20, które odbywają się przy świetle. To są bardzo fajne pory telewizyjne, ale trudne dla najmłodszych fanów i rodzin. Jak mecz jest tak późno, to od rana nie można się go doczekać. Godzina 12.30 to z kolei idealna pora dla rodzin i dzieci – uważa Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Będzie festyn przed meczem, darmowy występ dla osób poniżej 16 roku życia. To takie spotkanie, które może przyciągnąć na trybuny więcej kibiców, a nam przecież na tym zależy. Gramy dla ludzi z Gdańska, którzy chcą zobaczyć dobrą piłkę, a im więcej jest kibiców, tym lepiej nam się gra. Mam nadzieję, że wykorzystamy ten dzień, aby zachęcić do tego, żeby więcej osób częściej przychodziło na nasze mecze. Dla zawodników taka pora meczu wymaga pewnego przestawienia, głównie w zakresie posiłków. Trzeba wcześniej wstać, inaczej jeść. Cały tydzień trenowaliśmy o godzinie 11, żeby się przestawić.