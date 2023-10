Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów 28.10.2023 r. Znamy skład Biało-Zielonych! Kto zastąpił Luisa Fernandeza i Dawida Bugaja? Jest zaskoczenie?

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów NA ŻYWO. Lechia Gdańsk zagra u siebie ze Stalą Rzeszów w sobotę (28.10.2023) w meczu Fortuny 1. Ligi. Biało-Zieloni muszą gonić ligową czołówkę, a do tego potrzebują serii…

- Zagramy bez Janka Biegańskiego, a pod znakiem zapytania stoi występ Louisa D’Arrigo. Nie ma plusów związanych z przełożeniem meczu, będę miał tą samą kadrę do dyspozycji. Mam nadzieję, że znak zapytania przy Lousie się zmniejszy i jeśli nie pomoże nam w meczu ze Stalą, to z Polonią już tak. Nasz sztab medyczny robi wszystko, żeby Janek jak najszybciej wrócił do treningów i może od meczu z GKS Tychy już będzie z nami – powiedział Szymon Grabowski, trener Biało-Zielonych.