Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów. Biało-Zieloni lepsi od Stali! Premierowy gol Maksyma Chłania, bohaterem znowu Tomasz Neugebauer

Lechia Gdańsk pokonała Stal Rzeszów 2:1 i zdobyła cenne punkty w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Pierwszego gola w Biało-Zielonych barwach strzelił Maksym Chłań, a wygraną dał Tomasz Neugebauer na pięć minut przed końcem spotkania. We wtorek przed zespołem Lechii zaległe spotkanie ligowe z Polonią w Warszawie.

Szymon Grabowski, trener Lechii, miał sporo problemów kadrowych przed meczem. Za kartki pauzował Dawid Bugaj, do końca roku nie zagrają Luis Fernandez i Conrado, a do tego urazu doznał Jan Biegański. Pod znakiem zapytania stał występ Louisa D’Arrigo oraz Tomasza Neugebauera, który z kolei się rozchorował. Ostatecznie jednak dwaj ostatni piłkarze byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

Początek spotkania należał do zespołu z Gdańska, a najlepszej okazji po kontrze nie wykorzystał Camilo Mena. Skrzydłowy Biało-Zielonych strzelił prosto w ręce bramkarza gości. Z czasem coraz lepiej i odważniej prezentowała się Stal, która największe zagrożenie stwarzała po rzutach rożnych. Trener Grabowski spodziewał się trudnego meczu, bo drużyna z Rzeszowa w pięciu ostatnich spotkaniach – wliczając Fortunę Puchar Polski – wygrała cztery i jedno zremisowała.

Kiedy lepiej zaczęli grać piłkarze z Rzeszowa, to wtedy właśnie padł gol dla gospodarzy. Bardzo dobrym podaniem popisał się z prawej strony Mena, a akcję zamknął celnym strzałem Maksym Chłań. To pierwszy gol Ukraińca w barwach gdańskiego zespołu. Tuż przed przerwą goście z Rzeszowa mieli okazję do wyrównania, ale po strzale głową Krzysztofa Danielewicza piłka o centymetry minęła słupek. W pierwszej połowie piłkarze Lechii oddali pięć celnych strzałów, a Stali cztery.

Stal po przerwie szukała okazji do wyrównania, ale długo nie miała argumentów. Inna sprawa, że Lechia specjalnie tego nie utrudniała, bo grała zdecydowanie słabiej. Tak naprawdę była tylko okazja Rifeta Kapicia dla zespołu gospodarzy, ale Jakub Wrąbel nie dał się zaskoczyć. Goście z Rzeszowa przeprowadzili akcję, która dała im wyrównanie, a Bohdana Sarnawskiego strzałem ze środka pola karnego pokonał Adler Da Silva. A chwilę wcześniej okazji bramkowej nie wykorzystał Łukasz Zjawiński, który nie sięgnął piłki głową już przed pustą bramką gości.

Piłkarze Biało-Zielonych nie mogli pozwolić sobie na kolejną stratę punktów. Ponownie bohaterem zespołu okazał się Tomasz Neugebauer, który trzy tygodnie temu w ostatniej sekundzie uratował punkt w meczu z Górnikiem Łęczna. W 85 minucie Neugebauer przejął futbolówkę na własnej połowie i pognał z nią na bramkę Stali, przebiegł chyba z 50 metrów, ale nie zdecydował się na podanie tylko uderzył sprzed pola karnego i trafił idealnie przy słupku zapewniając Lechii cenne zwycięstwo.

Bramki: 1:0 Maksym Chłań (35), 1:1 Adler Da Silva (78), 2:1 Tomasz Neugebauer (85) Lechia: Sarnawski - Piła, Chindris (52 D'Arrigo), Olsson, Kałahur - Żelizko - Mena (87 Sypek), Neugebauer, Kapić (87 Sezonienko), Chłań - Bobcek (67 Zjawiński) Stal: Wrąbel - Warczak (87 Pena), Góra, Kościelny, Oleksy - Danielewicz (69 Jesus Dias), Thill - Łyczko (69 Wachowiak), Kądziołka (12 Łysiak), Prokić (87 Kłos) - Adler 90+5 min. - koniec meczu! Lechia wygrała ze Stalą 2:1! 90+3 min. - żółta kartka dla Sarnawskiego (Lechia) 90 min. - sędzia doliczył 5 minut 87 min. - zmiany w Stali: za Warczaka i Prokicia weszli Pena i Kłos

87 min. - zmiany w Lechii: za Kapicia i Menę weszli Sezonienko i Sypek 85 min. - kontra Lechii. Neugebauer przejął piłkę na własnej połowie i pognał na bramkę gości. Miał opcje rozegrania piłki, ale sam huknął z dystansu i posłał futbolówkę do siatki. Lechia - Stal 2:1! 78 min. - Lechia grała słabo w drugiej połowie i jedna z akcji Stali przyniosła powodzenie, a piłkę do siatki skierował Adler Da Silva. Lechia - Stal 1:1 76 min. - dośrodkowanie Kałahura i Zjawiński nie doszedł do piłki, a miał już pustą bramkę 74 min. - słaba druga połowa tego meczu 73 min. - żółtą kartką ukarany D'Arrigo (Lechia) 69 min. - dwie zmiany w Stali: boisko opuścili Łyczko i Danielewicz, a w ich miejsce weszli Wachowiak i Jesus Dias

67 min. - zmiana w Lechii: za Bobceka wszedł Zjawiński 65 min. - strzał Kapicia z rzutu wolnego, ale Wrąbel odbił piłkę 56 min. - żółtą kartką ukarany Góra (Stal) 52 min. - zmiana w Lechii: za Chindrisa wszedł D'Arrigo 46 min. - początek drugiej połowy 45+4 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia prowadzi ze Stalą 1:0 45+1 min. - strzelał głową Danielewicz i piłka o centymetry minęła słupek. Szczęście Lechii 43 min. - aktywny Mena strzelał z dystansu, ale nad bramką 40 min. - kontra Lechii, którą Mena sam skończył dryblingiem i strzałem, ale w ręce Wrąbla 36 min. - Goool dla Lechii! Po akcji Meny i bardzo dobrym dośrodkowaniu piłkę do siatki skierował Chłań! Lechia - Stal 1:0 31 min. - żółta kartka dla Chindrisa (Lechia). Rzut wolny dla Stali blisko linii pola karnego

29 min. - teraz Stal jest groźniejsza. Strzelał Łysiak, a potem dobijał Góra, ale za każdym razem interweniował skutecznie Sarnawski 26 min. - żółta kartka dla Chłania (Lechia) 22 min. - Lechia ma przewagę, ale czystych sytuacji niewiele. Teraz po kontrze strzelał Chłań, ale prosto w ręce bramkarza Stali 12 min. - Kądziołka już nie wrócił na boisko. Zmiana w Stali - w jego miejsce wszedł Łysiak 10 min.- Neugebauer strzelał z dystansu, ale obok słupka 8 min. - zderzenie Neugebauera i Kądziołki. Bardziej ucierpiał zawodnik Stali 1 min. - początek meczu Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów NA ŻYWO 28.10.2023 r.

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów, Fortuna 1. Liga, 28.10.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w sobotę (28.10.2023 r.) o godz. 15:00.

A gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych. Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów, Fortuna 1. Liga, 28.10.2023: Biało-Zieloni zagrają o zwycięstwo

Lechia Gdańsk gra o awans do PKO Ekstraklasy, a przeszkodą nie mają być nawet kontuzje Luisa Fernandez oraz Conrado. Drużyna od początku sezonu pogubiła zbyt dużo punktów i teraz potrzebuje serii zwycięskich spotkań. Nie da się ukryć, że w tym starciu faworytami będą podopieczni trenera Szymona Grabowskiego. Lechia na mecz ligowy czeka już trzy tygodnie, bo spotkanie w Warszawie zostało odwołane z powodu zalania boiska po ulewach, więc piłkarze są bardzo głodni gry. Ponieważ spotkanie z Polonią nie doszło do skutku w pierwotnym terminie, to właśnie w meczu ze Stalą pauza za kartki czeka Dawida Bugaja.

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Lechia Gdańsk: 1,83

Remis: 3,55

Stal Rzeszów: 3,75

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów, Fortuna 1. Liga

Mecz: Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów

Data meczu: 28.10.2023 (sobota)

Transmisja: Polsat Box Go Sport

Godzina: 15:00